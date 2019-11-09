الذهب يهبط ويسجل أكبر الخسائر في 3 أعوام

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسجلت أكبر خسارة أسبوعية في ثلاث سنوات مع تضرر جاذبية المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة من تطورات ايجابية في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1461.66 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول منهيا الأسبوع على هبوط قدره 3.5 في المئة، وهى أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر تشرين الثاني 2016 . وفي وقت سابق من الجلسة هبط المعدن الأصفر إلى 1455.80 دولار وهو أدنى مستوى منذ الخامس من أغسطس آب.

وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 0.2 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1462.90 دولار للأوقية.

وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الرسوم الجمركية على بضائع صينية قد تلغى إذا تم الوصول الى اتفاق للتجارة بين الولايات المتحدة والصين.

وسجل الدولار أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة الى 16.83 دولار للأوقية بعد ان لامست أدنى مستوى منذ الثالث عشر من أغسطس آب، وسجلت أكبر هبوط أسبوعي منذ اكتوبر تشرين الأول 2016.

وانخفض البلاتين 2.2 بالمئة الى 888.77 دولار للأوقية وينهي الاسبوع على خسارة بحوالي 6 بالمئة، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015.

وتراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1744.65 دولار للأوقية بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين، وسجل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.