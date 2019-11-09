اعتباراً من يوم الأحد: فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة #وظايف_شاغرة

أعلنت وزارة الدفاع عن فتح بوابة القبول والتجنيد الموحد للقوات المسلحة للتقديم على الوظائف من رتبة جندي إلى رتبة رقيب في جميع أفرع القوات المسلحة وذلك اعتباراً من الأحد 1441/03/13 هـ (رجال) .

ومن ضمن شروط التقديم: أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة وأن لا يقل عمره عن سبعة عشر عاماً ولا يزيد عن أربعين عاماً وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية وحصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية وألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

وعلى الراغبين بالتقديم زيارة بوابة القبول الموحد للإطلاع على شروط وإجراءات القبول والتجنيد عبر الرابط التالي:

https://tajnid.mod.gov.sa/Pages/default.aspx