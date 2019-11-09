تفاصيل #الوظائف_الشاغرة في تعليم حفر الباطن #وظايف_شاغرة

أعلنت إدارة تعليم حفر الباطن عن توفر وظائف شاغرة على لائحة بند الأجور. وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المتاحة وفق المسميات والشروط التالية:

فني هواتف عدد ( 2 )

فني آلات مكتبية عدد (1)

فنية آلات مكتبية عدد(1)

فني تصوير عدد (1)

ومن الشروط : أن يكون المتقدم /ة سعودي/ة الجنسية وأن يكون المتقدم /ة مكملاً لثمانية عشر عاماً من العمر وأن يكون المتقدم /ة من سكان حفر الباطن مع إحضار ما يثبت السكن.

أن لايقل المؤهل الدراسي عن شهادة الخامس الابتدائي مع القدرة على القيام بالعمل على مستوي مبتدئ من خبرة في مجال العمل.

أن يكون المتقدم /ة حاصلاً على شهادة تدريبية في مجال العمل لمدة ستة أشهر وأن يكون المتقدم /ة مسجل في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) مع إرفاق ما يثبت ذلك.

ألا يكون المتقدم /ة حاصلاً على راتب تقاعدي أو تأمينات وخلو ملف المتقدم /ة من أي سوابق لدى الجهات الأمنية وأن يجتاز المتقدم /ة الفحص الطبي وأن يجتاز المتقدم /ة المقابلة الشخصية.

وسيتم التقديم عبر موقع الإدارة على الرابط التالي:

http://hafredu.gov.sa

خلال الفترة من تاريخ 1441/3/13 وحتى تاريخ 1441/3/15هـ.