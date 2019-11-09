مذكرات دولية لاعتقال مسؤولين من حكومة الوفاق الليبية قريباً

كشفت صحيفة إيطالية، وجود مساعً لتجهيز أوامر قبض على شخصيات ليبية، متهمة بالاتجار بالبشر، بعد تأكد تورطها في جرائم منها تعذيب المهاجرين.

وأوضحت صحيفة “أفينيري” الكاثوليكية المقربة من الكرسي الرسولي، إن ما ذكرته مدعية محكمة الجنايات الدولية فاتو بنسودا، قبل أيام، عن تعذيب المهاجرين، يُثبت أن لدى المجتمع الدولي معلومات مؤكدة عن تورط أطراف ليبية، في تعذيب والاتجار بالبشر، وفقاً لما نشره موقع “قناة 218” الإلكتروني الإخباري.

وأشار التقرير، إلى تورط مسؤولين في حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في هذه الجرائم، وإلى قرب صدور مذكرات جديدة ضدهم، بعد أن اقتربت التحقيقات ضدهم من مراحلها، في انتظار إدراج الأسماء المتورطة في تهريب البشر، على المطلوبين وإصدار مذكرات ضد قادة مجموعات مسلحة في طرابلس، لتقديمهم أمام المحكمة الدولية.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المذكرات الجديدة ستعصف بحكومة الوفاق في طرابلس، بسبب وجود شخصيات فيها أو قيادات ميليشيات موالية لها، على قوائم المطلوبين، أمام الجنائية الدولية.