في فيديو متداول… ولي العهد: “قفزات فلكية” تحققت خلال 3 سنوات الماضية.. والحقيل يعرض إنجازات وزارته

أكد فيديو تداوله مغردون بمواقع التواصل مؤخراً ما تحدث به سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان من أن المملكة حققت قفزات فلكية في كثير من القطاعات خلال السنوات الثلاث الماضية، ودعا فيه للنظر إلى الأرقام وهي ستبرهن أين كنا وأين نحن اليوم.

والفيديو الذي حقق مشاهدات عالية في خلال يومين فقط من بثه عرض أيضاً إنجازات وزارة الإسكان منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وحتى الربع الثالث من العام الجاري، في خطوة عدها مراقبون في تويتر أنها دليل على تلك القفزات التي تحدث عنها ولي العهد سيما وأن اللغة التي عرضها الفيديو هي لغة الأرقام التي يتحدث بها سمو ولي العهد.

وألمح الفيديو إلى تقرير لشركة جدوى للاستثمار يؤكد تحقيق برامج الإسكان مستويات متقدمة ضمن برنامج تحقيق رؤية 2030 الخاص بجودة الحياة.

كما ظهر معالي وزير الإسكان ماجد الحقيل ليؤكد أن هذه الإنجازات يرجع الفضل فيها لله عز وجل ثم الدعم والاهتمام الكبير الذي توليه القيادة لقطاع الإسكان وأن هذه الإنجازات هي تلبية لطموحات ولاة الأمر والأخبار الطيبة ستكون مفرحة لجميع المواطنين.

الفيديو المتداول دعا أيضا للمقارنة والنظر في إنجازات الوزارة في الماضي وما حققته مؤخراً على أرض الواقع، معتمداً على ما أعلنته مؤسسة النقد مؤخراً من ارتفاع في عدد القروض المقدّمة من البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2019 وأنها وصلت 84.481 ألف قرض، بقيمة إجمالية تجاوزت 38 مليار ريال، ليؤكد هذا الرقم أن ما قدمته البنوك والمؤسسات التمويلية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2019 يعادل ما قدم من قروض في الثلاث سنوات التي قبله مجتمعة.

وأوضح الفيديو أن وزارة الإسكان طرحت خلال السنوات الثلاث 782 ألف خيار سكني وتمويلي، منها 282 ألف في 2017 و300 ألف في عام 2018، و 200 ألف خيار سكني وتمويلي في 2019.

وبين الفيديو أنه في منتصف 2019 سجلت المملكة نجاحاً في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن، وذلك حسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء، من ارتفاع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، فيما سجلت نسبة المساكن المملوكة المشغولة بأسر سعودية 62.8%.

وفي مقابل زيادة نسب التملك، سجلت المساكن المُستأجرة والمشغولة بأسر سعودية خلال نفس الفترة انخفاضاً قياسياً وصل إلى35,49%، بواقع 1.3 مليون أسرة، مقارنة بنحو 37،63% في منتصف 2018م. كما أطلقت الوزارة 67 مشروعا توفر 122.108 ألف وحدة سكنية متنوّعة بمختلف مناطق المملكة حتى يوليو 2019م.