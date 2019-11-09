“اتحاد القدم” يرفض احتجاج العميد على مشاركة أحمد مصطفى بمباراة الاتحاد وأبها

رفضت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، الاحتجاج المقدم من نادي الاتحاد، ضد نادي أبها، بسبب مشاركة اللاعب أحمد مصطفى، مع إمكانية الاستئناف على القرار.

وكان نادي الاتحاد احتج على مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أحمد مصطفى (مواليد)، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة (الثامنة) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكشفت مصادر قانونية لـ”الوئام” أن موقف إدارة نادي الاتحاد يعتبر قويا بالاستناد للمادتين (السادسة) و(السابعة) من شروط تسجيل اللاعبين المواليد المحترفين في الدوري.

وتنص شروط تسجيل اللاعبين على “ألا يكون اللاعب مسجلاً في أي نادٍ خارجي أو اتحاد آخر”. وإذا كان انتقال اللاعب لنادي أبها على سبيل الإعارة من النادي البلجيكي، يعتبر أحمد مصطفى مسجلاً في كشوفات نادي جينت البلجيكي، وبالتالي عدم نظامية مشاركته”، كذلك (ضرورة عدم تمثيل اللاعب لأي منتخب حيث سبق لمصطفى أن مثل المنتخب المصري).