وفد الصندوق السعودي للتنمية يلتقي وزراء الاقتصاد والصناعة والمياه بموريتانيا

استقبل وزير الاقتصاد والصناعة الموريتاني الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، في نواكشوط اليوم، وفدًا من الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة المستشار أحمد بن صالح الطريفي.

وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون القائم بين موريتانيا والصندوق، والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه.

كما استقبلت وزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية الناها بنت حمدي ولد مكناس، في نواكشوط اليوم، وفداً من الصندوق السعودي للتنمية برئاسة مستشار مدير الصندوق، العضو المنتدب، أحمد بن صالح الطريفي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين موريتانيا والصندوق، خاصة ما يتعلق بدعم الصندوق السعودي للتنمية للمشاريع التنموية التي ينفذها قطاع المياه والصرف الصحي.