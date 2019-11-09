إيران تعلن أنها تقوم حاليا بتخصيب اليورانيوم حتى 5%

أعلنت إيران السبت أنها تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم حتى خمسة بالمائة، بعد سلسلة من الخطوات التي تخلفت فيها عن التزاماتها بموجب اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه واشنطن.

حدد الاتفاق سقف التخصيب عند 3,67% لكن إيران أعلنت أنها لن تلتزم بذلك بعد أن تخلت واشنطن من جانب واحد عن الاتفاق العام الماضي وفرضت عليها عقوبات مشددة.

وقال بهروز كمالوندي المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية “بناء على احتياجاتنا وما طُلب منا ننتج حالياً (بنسبة) خمسة في المئة”.