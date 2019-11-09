تفاصيل إعفاء مدير صحة الطائف من منصبه

قال عبدالهادي الربيعي، المتحدث الرسمي لصحة الطائف، أن الأنباء التي تناقلتها مواقع التواصل عن طلب مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس الإعفاء من منصبه “صحيحة”. موضحا أن طلبه جاء لظروف شخصية تحول دون استمراره في عمله.

وأضاف الربيعي، في بيان، أن مدير صحة الطائف مستمر في أداء مهامه، حتى صدور توجيهات الوزير.

وحول ما صاحب المعلومات المتناقلة من أسماء بديلة، قال “الربيعي” إن ما عدا طلب مدير صحة الطائف الإعفاء من منصبه “تكهنات وتوقعات”، لم تصدر بشكل رسمي، وتبقى في إطارها ضمن المتوقع لحين اتخاذ صاحب الصلاحية قرار رسمي.

يذكر أن مدير صحة الطائف أكمل 4 سنوات في منصبه، كانت زاخره بالقفزات النوعية في الخدمات الصحية في الطائف، ومحافظاتها الخمس المجاورة ميسان، تربه، رنية، الخرمة، والموية.

“الوئام” تنشر أبرز ما تحقق في صحة الطائف خلال الفترة الماضية:

– مستشفى النساء والولادة بسعة 300 سريع بعد ان مضى على توقف تشغيلة سنوات رغم جاهزية المبنى.

– مستشفى أم الدوم العام بسعة 50 سرير.

– مستشفى المحاني العام بسعة 50 سرير.

– وحدة الأورام التخصصية بعد أن عانت المنطقة سنوات من إحالة المرضى للمدن الأخرى.

– وحدة القسطرة القلبية والتي أوقفت إحالة مرضى القلب وحالات انسداد الشرايين للمدن المجاورة رغم خطورة حالاتها والحاجة لسرعة التعامل الطبي معها.

– وحدة السمنة والتي فتحت آفاق جديدة في رعاية أصحاب الأوزان الزائدة وأسهمت في مساعدة آلاف الحالات منذ تشغيلها وتخليصهم من مشاكل السمنة الزائدة.

– افتتاح وحدات وعيادات غسيل كلوي في مستشفيات مناطق الأطراف بالمحافظات المجاورة للتخفيف على مستفيدي الخدمة بعد أن كانت تقدم فقط في مجمع الملك فيصل والمستشفى التخصصي.

– إنهاء المشاريع الرئيسية العالقة لسنوات والتي كانت عقبة أمام تطوير الخدمات الصحية ومنها أبراج الإسكان للكوادر التمريضية والمتمثلة في 4 أبراج كبرى أوقفت حاجة مستشفيات صحة الطائف لاستئجار اكثر من 8 مباني متفرقة بملايين الريالات سنويا لتسكين.

طواقمها الأجنبية

– إنشاء أكبر مستودعات نوعية للإمداد الطبي بعدد 9 مستودعات كبرى، لإنهاء معاناة نقص الأدوية والدعم الدوائي وربطها بمستودعات بالأطراف لتغذية المستشفيات البعيدة وهذه المستودعات تم الانتهاء من 7 منها ونتمنى أن يكتمل الإنجاز.

– توسعة أقسام الطوارئ والعناية المركزة في المستشفيات الـ 15 ألتابعة لصحة الطائف، وهو ما ساهم في تخفيف معاناة المرضى لا سيما مستشفى الأطفال ومجمع الملك فيصل.

– تجهيز و تشغيل العمليات الجراحية في عدد من مستشفيات المحافظات البعيدة رغم صعوبة هذه الخطوة والتي لا تندرج ضمن أداء مستشفيات الخمسين سرير في اعتمادات وزارة الصحة التشغيلية.

– تفعيل العيادات الاستشارية التخصصية في مستشفيات الأطراف والمراكز الصحية الرئيسية وتكليف فرق طبية استشارية تقوم بمعاينة المرضى في مناطقهم حتى لا يتكبدوا معاناة السفر لمستشفيات الطائف.

– إطلاق وحدتي الطب النووي في المستشفى التخصصي ومجمع الملك فيصل لتشخيص العديد من الأمراض الدقيقة والتي كانت تفتقدها الخدمات الصحية بالطائف على مر السنوات الماضية.

– إعادة تأهيل وتطوير البنى التحتية لكافة مستشفيات صحة الطائف وعدد كبير من المراكز الصحية وهو ماساهم في تعزيز دورها في تقديم الخدمات الصحية.

– دعم مستشفيات الطائف بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة لاسيما في أقسام العناية والطوارئ وغرف العمليات ضمن عمليات إحلال دورية.

– إدخال جيل جديد من أحدث الأجهزة الطبية في مجالات التشخيص بالأشعة حتى باتت مستشفيات الأطراف، تنعم بهذه الخدمات التي كانت غير ممكنه في وقت سابق.