النصر يحسم تأهله لدور الـ32 من كأس الملك بخماسية في #عفيف #النصر_عفيف #الهلال_اوراوا_ذهاب_ابطال_اسيا #محيط_الرعب

تأهل النصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تغلبه على عفيف في دور 64 من البطولة، بخماسية.

الهدف الأول أحرزه أحمد موسى عبر تسديدة قوية في الدقيقة 23، وأضاف عوض خميس الهدف الثاني عند الدقيقة 44 بعد تمريرة من موسى، وعند الدقيقة 52 سجل حمد المنصور الهدف الثالث للنصر بعد كرة سددها من خارج خط الـ18، وأضاف موسى الهدف الرابع في الدقيقة 55، وجاء الهدف الخامس عن طريق ركلة جزاء نفذها جوليانو في الدقيقة 71.

فيما جاء هدف عفيف الوحيد من ركلة ركنية ضربها حمزة بن عبده برأسه في الدقيقة 78.