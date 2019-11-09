الرئيس اليمني يوجه أجهزة الدولة للعمل بشكل فوري على تنفيذ #اتفاق_الرياض

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، اليوم، أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة العمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وأحكامه كل فيما يخصه لترجمة وثيقة الاتفاق على أرض الواقع والموقعة بنودها في الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وعبر الرئيس عن امتنانه لكل الجهود التي بذلت من قبل المملكة لإخراج ذلك الجهد إلى النور ليتمكن الجميع من تلبية وتحقيق أهداف شعبنا اليمني في الأمن والاستقرار والسلام وإنهاء انقلاب المليشيا الحوثية الإيرانية واستكمال بناء وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية التي يتطلع إليها شعبنا.