الهلال و اوراوا.. مهرجان فرص ضائعة للزعيم في شوط أول سلبي #الهلال_اوراوا_ذهاب_ابطال_اسيا #نهايي_دوري_ابطال_اسيا #محيط_الرعب

انتهى الشوط الأول من مباراة الهلال ضد اوراوا المقامة بينهما حاليا على ملعب”جامعة الملك سعود بمدينة الرياض” ضمن منافسات ذهاب نهائى دورى أبطال آسيا بالتعادل السلبى.

وسيطر الهلال على معظم مجريات الشوط الأول وهدد مرمى الفريق اليابانى بأكثر من كرة خطرة فى الوقت الذى اكتفى فيه لاعبو أوراو بالتدخل لإفساد طوفان هجمات الزعيم على مرماهم.

ويسعى الهلال لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة اليوم لتحقيق فوز يؤمن له خوض مباراة الإياب المقررة في 24 نوفمبر الحالي في مدينة “سايتاما” اليابانية، بارتياح كبير في سعيه إلى الظفر باللقب وتعويض خيبته عام 2017 عندما أرغم على التعادل الإيجابي 1 – 1 على أرضه أمام أوراوا في “ذهاب” الدور النهائي قبل أن يخسر إيابا صفر – 1.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي كلف علي صباح الحكم العراقي لقيادة ذهاب اليوم السبت المقبل على ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض، ويساعد صباح كل من حيدر عبدالمحسن، وأمير داود، وبات الطاقم المكلف بقيادة حكم الساحة علي صباح (42 عاماً) الأول في تاريخ نهائيات القارة من العراق.