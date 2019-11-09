حراك نمساوي لتطبيق عقوبات أوروبية على تركيا

طالب وزير الداخلية النمساوي السابق هيربرت كيكل، بفرض حزمة عقوبات نمساوية وأوروبية على تركيا، تشمل وقف المساعدات المالية لأنقرة.

وقال كيكل في تصريحات لوكالة الأنباء النمساوية الحكومية “آيه بي آيه” السبت، “النظام في أنقرة يختبر صبر أوروبا كل يوم، والاتحاد الأوروبي لا يفعل شيئا لوقف ذلك النهج”.

وأضاف “تركيا تريد إعادة إرهابيي داعش إلينا؟ حسنا.. علينا إعادة السجناء والمجرمين الأتراك الموجودين في سجوننا إلى أنقرة، وهذه ستكون البداية فقط”.

وتابع “النمسا يمكنها أيضا اتخاذ تدابير إضافية تظهر أنها ليست معجبة بأوهام القوة العثمانية التي يروج لها أردوغان، ولا بد من وقف الدعم المالي للمؤسسات الثقافية التركية بالنمسا، ووقف منح الجنسية للأتراك”.

طالب كيكل بـ”وقف المساعدات المالية المقدرة بمليارات اليوروهات لأنقرة في إطار اتفاق اللاجئين الموقع عام 2016، وتعليق الامتيازات التي يتمتع بها الأتراك في كل الدول الأوروبية”.