ترامب يعلن تسجيلا جديدا قد ينسف تحقيقات عزله

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، إن من المحتمل أن ينشر البيت الأبيض نسخة من اتصال هاتفي ثان مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء.

وأضاف ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى ولاية ألاباما “لدينا نسخة أخرى ننشرها وهي مهمة للغاية. “سأعطيكم نسخة ثانية لأنني أجريت مكالمتين مع رئيس أوكرانيا”.

وتابع ترامب ترامب أنه قد يتم نشر النسخة الثانية يوم الثلاثاء.

وأعلن نواب ديمقراطيون بالكونغرس الأمريكي عن إجراء أول جلسة استماع علنية، الأسبوع الجاري، تذاع فيها تحقيقات قد تنتهي بعزل الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وستبدأ الجلسات بالاستماع إلى شهادة ثلاثة من مسؤولي وزارة الخارجية.

وحتى الآن استمع المشرعون من ثلاث لجان رئيسية في مجلس النواب إلى شهادات بصورة سرية خلف الأبواب المغلقة ولم يتم الإفصاح عنها.

ويركز التحقيق الجاري على اتهامات للرئيس ترامب باستغلال سلطته والضغط على أوكرانيا للكشف علنا عن تحقيقات بالفساد تقوم بها الحكومة الأوكرانية ضد جو بايدن، نائب الرئيس السابق باراك أوباما والمنافس الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن جانبه نفى ترامب ارتكاب أي مخالفات أو سوء استغلال سلطته.

وأكد آدم شيف، رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب الذي يشرف على التحقيق للصحفيين يوم الأربعاء، أنه يجري حاليا تجهيز قضية عزل ضد الرئيس.

وقال شيف: “تلقينا المزيد من الأشياء القيمة لما حدث خلال العام الماضي، والدرجة التي جند بها الرئيس الإدارات الحكومية بأكملها في محاولة غير مشروعة لحمل أوكرانيا على الإساءة لسمعة خصم سياسي “.

ويتعرض ترامب لاتهامات بالترويج لمزاعم بالفساد ليست ذات مصداقية ضد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، الذي كان ابنه هانتر بايدن يعمل في إحدى شركات الغاز الأوكرانية.

وسيتم الآن إذاعة جلسات الاستماع في مقر الكونغرس (الكابيتول هيل) على الهواء مباشرة، وكذلك عملية استجواب المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين للشهود.

وسيكون من أوائل الشهود بيل تايلور، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة لدى أوكرانيا، الذي قدم بعض أكثر الشهادات الخاصة إثارة في الشهر الماضي.

وأصدر نواب ديمقراطيون في مجلس النواب نسخة من الأدلة التي قدمها تايلور يوم الأربعاء، أي قبل أسبوع من جلسة الاستماع العامة المقررة له.

وتكشف الأدلة أن تايلور قال للمشرعين إنه كان “مفهوما بوضوح” أن الرئيس ترامب قد جمد حوالي 400 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا لأنه طلب منها التحقيق حول جو بايدن ونجله.