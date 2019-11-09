عاجل.. أرامكو تعلن نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول
أصدرت اليوم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”. لمزيد من المعلومات، اضغط [هنا].
وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الشركات والمؤسسات في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 07/04/1441هـ (الموافق 04/12/2019م).
وتبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة الأفراد في 20/03/1441هـ (الموافق 17/11/2019م)، وتنتهي بحلول نهاية 01/04/1441هـ (الموافق 28/11/2019م).