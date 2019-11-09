فاينانشال تايمز: عرض #أرامكو المطروح هو الأكبر على الإطلاق #اكتتاب_ارمكو

سلط تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز البريطانية، الأحد، الضوء على إصدار شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، نشرة الإصدار لطرح أسمهما للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.

وأفاد التقرير بأن أرامكو السعودية أصدرت نشرة الإصدار الذي طال انتظاره لعرضه العام الأولي، قائلة إنها ستقدم ما يصل إلى 0.5 في المائة من شركة النفط المملوكة للدولة في المملكة للبيع للمستثمرين.

ووصف التقرير عرض أرامكو بالأكبر على الإطلاق، ويمثل إصدار نشرة الاكتتاب العام أول خطوة سعت فيها المملكة إلى إدراج أسهمها في أكبر مصدر إيرادات في البلاد، منذ ما يقرب من أربع سنوات منذ أن كشف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن طموحات المملكة للحصول عليها.

وقالت أرامكو السعودية في نشرة الاكتتاب “طرح عام أولي في المملكة من هذا النوع والحجم لم يسبق له مثيل”.

وقالت الشركة إن إجمالي عدد الأسهم في الشركة بلغ 200 مليار. وقال أشخاص مطلعون على العملية إن المملكة سعت إلى بيع ما بين 1 إلى 3 في المائة من الشركة ، مما جمع ما بين 20 إلى 60 مليار دولار. بينما سيتكون 0.5 في المائة من مساهمي التجزئة ، فمن المتوقع أن يشكل المستثمرون المؤسسون حصة كبيرة علاوة على هذا المبلغ.

قامت أرامكو السعودية بالفعل بسلسلة من الخطوات لجذب المستثمرين – من تغيير مدفوعات ومعدلات الضرائب إلى الإعلان عن الحد الأدنى من أرباح الأسهم البالغ 75 مليار دولار سنويًا – من أجل الحصول على تقييم أعلى للشركة.