بلومبرج: طرح #أرامكو السعودية أكبر عملية بيع للأسهم في العالم #اكتتاب_ارمكو

علقت وكالة بلومبرج الأمريكية، الأحد، على إصدار شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم، نشرة الإصدار لطرح أسهمها للتداول للمرة الأولى في تاريخها في السوق المالية السعودية “تداول”.

وقالت الوكالة الأمريكية في تقريرها إن طرح أرامكو السعودية يعد أكبر عملية بيع للأسهم في العالم.

خفضت المملكة الضرائب على أرامكو للمرة الثالثة، وكشفت عن حوافز للمستثمرين بعدم بيع الأسهم وتفكر في زيادة الأرباح.

وحققت أرامكو إيرادات صافية بلغت 68.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى مقارنة بمبلغ 83.1 مليار دولار قبل عام. انخفضت الإيرادات إلى 217 مليار دولار من 233 مليار دولار.

وعرضت الوكالة أرباح الشركة السعودية والتي تساوت مع أبل وجوجل وإكسون موبيل مجتمعين في عام 2018.

وستبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الشركات والمؤسسات – في 20 / 3 / 1441 هـ ( الموافق 17 / 11 / 2019 م )، وتنتهي بحلول نهاية 7 / 4 / 1441 هـ ( الموافق 4 / 12 / 2019 م ).

بينما تبدأ فترة الاكتتاب للمكتتبين من فئة – الأفراد – في 20 / 3 / 1441 هـ ( الموافق 17 / 11 / 2019 م )، وتنتهي بحلول نهاية 1 / 4 / 1441 هـ ( الموافق 28 / 11 / 2019 م ).

ويمكن الاطلاع على نشرة الإصدار من خلال الرابط: https://www.saudiaramco.com/ar/ipo/key-documents