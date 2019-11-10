أحدث دمارًا هائلًا… انفجار خزان غاز في منزل بفاخرية الدمام

باشرت الجهات الأمنية والمختصة حادث انفجار خزان غاز مركزي في أحد المنازل بحي الفاخرية بمدينة الدمام.

وبحسب التفاصيل التي تحصلت عليها “الوئام” فقد تسبب الانفجار في إحداث تلفيات كبيرة في المبنى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع يفيد يظهر موقع الحادث، فيما تضاربت أنباء عن احتمالية إصابة نساء وأطفال جراء الانفجار إلي أحدث دمارًا هائلًا بالمبنى.

الحادثة برمتها أعادت للأذهان حوادث سابقة حدثت في مناطق المملكة، خصوصا حادثة انفجار شاحنة الغاز في الرياض والذي أدى لوفاة وإصابة الكثيرين في الوقت الذي ناشد فيه متابعون الجهات المختصة بالتشديد في اللوائح الخاصة بأنظمة السلامة حتى لاتقع مثل هذه الحوادث.