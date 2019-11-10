سيّاح أمريكيين يبدون إعجابهم في طريقة استخراج السمح البري
أبدى عددٌ من السياح الأمريكيين اندهاشهم واستغرابهم من نبتة السمح بكافة تفاصيلها بعد سماعهم لشرح عن نموها وجنيها وتخزينها ومن ثم استخراج الحبوب منها ، حتى حمسها وطحنها.
جاء ذلك خلال زيارتهم لمهرجان السمح الأول بالجوف على هامش زياتهم السياحية لمنطقة الجوف ، موضحين بأنهم قد سبق وأن شاهدوا نبتة السمح عن طريق الصور والآن تمكنوا من مشاهدتها والتعرف على خصائصها و تذوقطعمها .
وكان الوفد الأمريكي قد زار المهرجان بمرافقة المرشد السياحي بمنطقة الجوف سلمان محمد الدواس وكان في استقبالهم عددٌ من اللجان المنظمة ، تجولوا معهم بين أقسام وأركان المهرجان .
هذا وذكر الدواس بأن زيارة الوفد الأمريكي تأتي ضمن استفادتهم من إتاحة التأشيرة السياحية لزيارة المملكة ، والتي أعتبرها الوفد فرصةً للتعرف على ثقافات المملكة و أرثها الثقافي و الحضاري وموروثها التاريخي ، مؤكدًا بأن إقامة المهرجان تعتبر فرصة جيدة لتعريف السياح بنبتة السمح ، وبعض المنتجات بالمنطقة .
وفي ختام الزيارة قدّم الوفد شكرهم و تقديرهم للجان العاملة في هذا المهرجان على ما وجدوه من حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال.