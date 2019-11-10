إيران تلجأ إلى تركيا للالتفاف على العقوبات الأمريكية

تسعى إيران للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية بنقل قسم من استثماراتها إلى تركيا.

وأشار تقرير لوكالة الأنباء التركية إلى أن شركة السيارات الإيرانية خودرو كومباني، ستطلق مصنعاً في ولاية فان شرق تركيا، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.

ولفت التقرير إلى أن الشركة تخطط لتأسيس مصنع على مساحة 50 هكتارا في المنطقة الصناعية بالمدينة ومن المنتظر أن يوفر1000 فرصة عمل في المرحلة الأولى، وستتولى السلطات التركية في الولاية توفير الأرض الضرورية للمشروع الإيراني، رغم إردراج شركة خودرو على لائحة العقوبات الأمريكية.