مايكروسوفت تطور تقنية جديدة لتنقية المحادثات من الضوضاء

بعد نجاح شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة “مايكروسوفت” في استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لجعل أجهزة الكمبيوتر قادرة على إنشاء “أسماء توضيحية” للمحادثات

الصوتية والاجتماعات بشكل تلقائي، وجعل التطبيقات تترجم المحادثات بين اللغات المختلفة فورا.

وكشفت الشركة عن تطوير تقنية جديدة لتنقية محادثات الفيديو بين مستخدمي أجهزة الكمبيوتر أو الأجهزة الذكية من الضوضاء والأصوات غير المرغوبة الموجودة في خلفية المحادثة.

وحتى الآن تعمل هذه التقنية الجديدة مع فيديوهات سبق تحميلها على خدمة “مايكروسوفت ستريم” للعملاء من الشركات والمؤسسات مع وعد “بحذف الضوضاء الموجودة في خلفية المحادثات بنقرة زر واحدة”.

ونقل موقع “سي نت دوت كوم” المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن كريستينا

توروك مديرة تسويق في خدمة مايكروسوفت ستريم إن الشركة اختبرت التكنولوجيا الجديدة في قاعات مؤتمرات مزدحمة ومواقع بناء وغيرها للتأكد من قدرتها على حذف الأصوات غير المرغوبة والضجيج من التسجيلات أو المحادثات.

وأضافت “نحاول مواصلة البحث عن الطرق التي تتيح لنا استخدام الذكاء الاصطناعي في محادثات الفيديو وتسهيل استخدامه”، مقارنة بتكنولوجيا مايكروسوفت الشهيرة لتخفيف الضجيج والمستخدمة حاليا من خلال تطبيق الاتصالات سكايب.

وأشار موقع “سي نت” إلى أن التقنية الجديدة ستوفر مئات الدولارات التي ينفقها المستخدمون على شراء سماعات ذكية قادرة على تنقية المحادثات من الضوضاء مثل “أير بود برو” التي تبيعها آبل بسعر 249 دولارا.