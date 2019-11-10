الدفاع_المدني يحذر أهالي #مكة من أمطار غزيرة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اليوم الاحد المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية بناءً لتنبيه متقدم الصادر من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍي في مدى الرؤية الأفقية.

وتتأثر محافظات المويه وتربه ورنيه بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية نتيجة اتربه مثارة.

بينما يصاحب الرياح السطحية أمطار من متوسطة الى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية على العاصمة المقدسة ومحافظات الجموم وأضم والطائف وميسان والمراكز التابعة لها وقد تتاثير سواحل منطقة مكة المكرمة بالحالة الجوية التي تبدا من الساعة ٩:٠٠ ص حتى الساعة ٩:٠٠م

وأهاب مدني منطقة مكة المكرمة بالجميع بالابتعاد عن مجاري السيول والتجمعات المائية والتيارات الكهربائية واعمال الصيانة على الأسطح والابتعاد عن المجسمات الجمالية واللوحات الإعلانية ومتابعة ماينشر من تعليمات على منصات الدفاع المدني وعبر وسائل الإعلام للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات