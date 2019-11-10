إزالة حظائر عشوائية بمنطقة المشاعر المقدسة

أزالت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم اليوم، حظائر أغنام وجمال عشوائية بوادي “فج الحرمان” بمنطقة المشاعر المقدسة، وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة لإزالة الحظائر العشوائية التي تشكل مصدراً للتلوث البيئي والمحافظة على الصحة العامة.

وأوضحت الأمانة أنه تم تشكيل عدد من الفرق بالتعاون مع الجهات الأمنية لرصد مواقع الحظائر المخالفة التي يقوم أصحابها بممارسة البيع والشراء دون توفر الاشتراطات الصحية والبيئية، حيث تمت إزالة 70 ألف متر مربع من الحظائر وتم إزالتها إزالة كلية واتخاذ الإجراءات والتدابير النظامية بحق المخالفين.

من جهة أخرى، واصلت بلدية المسفلة الفرعية حملاتها الميدانية على الأسواق العشوائية بمشاركة شعبة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبمساندة أفراد ومعدات الإدارة العامة للنظافة، حيث قامت البلدية بتنظيم حملة على سوق النكاسة العشوائي وتم مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والخضروات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، إضافة إلى إزالة المباسط العشوائية.