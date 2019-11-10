جماهير الاتحاد لإدارة ناديها: نريد الاستنئاف ما ضاع حق وراه مطالب

واصلت جماهير نادي الاتحاد، مطالبة ناديها بالاستئناف ضد القرار الصادر من لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حيال احتجاج ناديها على مشاركة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها أحمد مصطفى (مواليد) في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها أبها بهدفين لهدف.

جاء ذلك بعد صدور قرار لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، المتضمن رفض احتجاج نادي الاتحاد ضد نادي أبها بعد مصادرة رسوم الاحتجاج.

وأكدت الجماهير الاتحادية، بأن موقف ناديها سليم في احتجاجه، مطالبة في ذات الوقت إدارة ناديها بالاستئناف كما بيّنت أن القرار كان يجب أن يحتوي حيثيات وأسباب الرفض كاملةً دون تركه مبهمًا بدون إيضاح الأسباب وما استندت عليه لجنة الانضباط برفضها له.