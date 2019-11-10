رسميًا.. إطلاق كمبيوتر HP Elite Dragonfly في السعودية

أعلنت HP اليوم، عن إطلاق كمبيوتر HP Elite Dragonfly، الذي يعد أخف وأصغر أجهزة الكمبيوتر المتحولة للأعمال التي صنعتها الشركة.

وتم تصميم الكمبيوتر المحمول الخفيف الذي لا يتخطى وزنه كيلوجراماً واحداً، ليتجاوز بإمكاناته الفائقة الحدود المعتادة لاستخدامات العمل والاستخدامات الشخصية لدى أصحاب المهن الاحترافية دائمي التنقل.

وجرى تصنيعه ببراعة متقنة لإكسابه اللون الأزرق المميز (المعروف باسم دراغونفلاي)، وكذلك ليتمتع بالقوة والمتانة وعوامل الأمان الفعالة، وهو ما يجعل HP Elite Dragonfly نقطة تحول كبرى في قطاع العمل أثناء التنقل.

وفي معرض تعليقه على الإطلاق، قال ناراينان فينكاتارامان، المدير العام لشركة HP Inc. في المملكة العربية السعودية: “تشهد أساليب ممارسة الأعمال والمعيشة والترفيه تغيراً كبيراً.

ولم يعد الناس مقيدين إلى مكاتبهم وهو ما يعني أنهم يحتاجون إلى أجهزة تدعم هذا النوع من أسلوب الحياة.

ويحتاج أصجاب المهن الاحترافية إلى التنقل والتحرك بسرعة وبحرية وذلك لتعزيز مستويات الكفاءة والإنتاجية.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بتصميم كمبيوتر HP Elite Dragonfly لننشر رسالة واضحة ولكل واحد من المستخدمين مفادها أن الكمبيوتر الشخصي يجب أن يتيح حرية الحركة وأن يتكيف ويتحول وفقاً لطريقة ومكان عمل المحترفين اليوم، لذا، فنحن نحاول باستمرار في HP أن نعيد ابتكار الطريقة التي تدعم بها التكنولوجيا القوى العاملة”.