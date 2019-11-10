أمطار رعدية ورياح شديدة.. “الأرصاد” تكشف توقعاتها لطقس الإثنين في 12 منطقة

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن الفرصة لا تزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية، غدا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأضافت في تقرير عن حالة الطقس غدا، أن المناطق المتأثرة بالحالة المناخية هي: “تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان”، إضافة لأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

وأضافت الهيئة أن هناك نشاطا للرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبيّ والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

وبالنسبة إلى الخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.