الإمارات .. “التربية و التعليم” توضح حقيقة #تعليق_الدراسة بسبب الأمطار

كشفت وزارة التربية و التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة،اليوم، حقيقة ما تم تداوله في وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي بشأن الإجازة في جميع المدارس غدا بسبب الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

و أكدت وزارة التربية والتعليم، أن غدا دوام اعتيادي لطلبة المدارس، ونفت، في حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، ما تم تداوله عبر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي غير الموثوقة بأن يوم غد إجازة احترازية في المدارس الحكومية والخاصة.

وأجازت وزارة التربية تعطيل الدراسة في المدارس المتضررة من سقوط الأمطار بناء على وضع وحالة الطرق المؤدية إليها، وتحسبا لتلك الأوضاع، منحت الوزارة الصلاحية لمديري المدارس بالتنسيق مع العمليات المدرسية، بتعطيل الدوام المدرسي، لمراعاة سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية.