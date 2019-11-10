النيابة العامة: من قام بهذه الأفعال يعد مقترفا لجريمة غسل الأموال

حذرت النيابة العامة، الأحد، من القيام بأفعال من شأنها تورط الأفراد في اقتراف جريمة غسل الأموال.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن نظام مكافحة غسل الأموال حدد الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبا لجريمة غسل الأموال، ومنها تحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها مع علمه أنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه أو لأجل مساعدة شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.