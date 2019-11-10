تعليم القنفذة توضح ملابسات فيديو لطلاب يعبرون طريقا سريعا معرضين أنفسهم للخطر

أصدرت إدارة تعليم محافظة القنفذة، بيانا يوضح ملابسات مقطع متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض طلاب مدرسة عاجة الابتدائية والطفولة المبكرة يعبرون طريق معرضين حياتهم للخطر.

وجاء في البيان أن طلاب وطالبات المدرسة مشمولين بخدمة النقل المدرسي وتم تأمين أربع حافلات للمدرسة إضافة إلى توجيه مدير التعليم د. محمد الحازمي، بتشكيل لجنة لزيارة المدرسة للوقوف على إجراءات المدرسة المتخذة عند انصراف الطلاب وضمان صعود الطلاب والطالبات الحافلات المخصصة لهم.

واختتم البيان بتأكيد حرص إدارة تعليم القنفذة على سلامة الطلاب والطالبات.