إخماد حريق محل تجاري للأدوات البحرية في باب مكة

تمكن الدفاع المدني بمحافظة جدة من إخماد حريق نشب بمحل تجاري وسط المحافظة، بعد بلاغ ورد لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة مفاده حريق بأحد المحلات التجارية منطقة البلد باب مكة.

تم تحريك الفرق اللازمة للموقع مع تمرير البلاغ للجهات ذات العلاقة ومع وصولها للمنطقة الحريق اتضح وجود كثافة أدخنة تتصاعد من واجهة محل تجاري يعمل في نشاط الأدوات البحرية.

وتمكنت فرق الإطفاء من اقتحام المحل والوصول إلى مواطن اللهب دخل مستودع للتصريف تابع للمحل امتد إلى منطقة العرض تمكنت الفرق بعد الوصول لمصادر اللهب من إخماد الحريق وتهوية الموقع.