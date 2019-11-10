مواطنون يشتكون مماطلة شركة الكهرباء في توصيل التيار لهم بحي نمار بالرياض #ضحيه_نمار
الوئام-متابعات
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم، مع شكوى حي نمار بالرياض، ومناشدتهم للمسؤولين توصيل التيار الكهربائي للحي بعد مماطلة شركة الكهرباء لهم .
و اشتكى سكان الحي عدم توصيل التيار الكهربائي لهم واعتمادهم على “مواتير” توليد الكهرباء بسبب عم وصول الخدمة مما يتسبب في شلل للحياة اليومية بالحي.
و لقي وسم أطلقه مواطنون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان #ضحيه_نمار زخما كبيرا و تفاعلا، وعبر كثير من المتابعين عن استيائهم وتعاطفهم مع مواطني الحي
و أكد عدد من المواطنين أنهم تركوا منازلهم خالية دون سكن فيها، رغم اكتمالها لعدم وجود مرفق الكهرباء ،الذي لابد منه