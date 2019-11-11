العويقيلة تستضيف مهرجان الزهور ورئيس البلدية يدعو الأهالي للمشاركة

تفقد رئيس بلدية محافظة العويقيلة المهندس عبدالعزيز بن عامر الغشم الأعمال والاستعدادات الجارية في موقع مهرجان الزهور بالمحافظة والذي سيقام في نسخته الثانية لهذا العام 1441هـ وسيتم الإعلان عن موعد الافتتاح في وقت لاحق.

ووجه ” الغشم ” المختصين بسرعة انجاز الأعمال على الوجه المطلوب مؤكداً بأن المهرجان لهذا العام سيكون أكبر من حيث مساحة الحديقة وأكثر شمولية من ناحية تعدد الفعاليات والمشاركات المصاحبة للمهرجان.

من جانب آخر تواصل البلدية أعمال زراعة الأشجار على الطريق الدولي وفي واجهة المحافظة والشوارع الرئيسية , كما أيضاً بزراعة بذور الزهور الشتوية بمشتل البلدية لغرسها لاحقاً في عدد من المواقع بالمحافظة.

ودعا أهالي المحافظة الى المشاركة في الفعاليات والمقترحات في سبيل نجاح المهرجان وفي خطوة منه تعبر عن أهمية إشراك المجتمع والاستماع لملاحظاتهم بمثل هذه الفعاليات.