محكمة ماليزية تأمر رئيس الوزراء السابق بالدفاع عن نفسه

أمرت محكمة ماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بالدفاع عن نفسه في محاكمة بسبب فضيحة اختلاس مليارات الدولارات من صندوق تنمية حكومي، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء برناما الحكومية الماليزية.

وقال القاضي محمد نازلان صباح اليوم الإثنين، إن النيابة العامة قدمت أدلة كافية ضد رئيس الوزراء السابق في جميع التهم السبع الموجهة إليه، ما يمهد الطريق أمام المضي قدماً في المحاكمة.

ويمثل نجيب منذ أبريل (نيسان) الماضي للمحاكمة في 7 تهم تتعلق بخرق جنائي للثقة، والفساد، وغسل أموال بـ 42 مليون رينجت (10 ملايين دولار) من صندوق التنمية الحكومي “1 إم دي بي”.

ويعد رئيس الوزراء السابق نجيب وزوجته روزما منصور، وبعض أقرب أفراد أسرته، ومساعديه من الشخصيات الرئيسية في الفضيحة.

وأمر القاضي رئيس الوزراء السابق بالدفاع عن نفسه في جميع التهم السبع المنسوبة إليه، وفقاً لبرناما. وأبلغ نجيب المحكمة بأنه سيدافع عن نفسه.