الطيران المدني: السوق لا تحتاج إلى شركات جديدة

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية أن الهيئة تدرس عددا من الطلبات التي تم تقديمها للهيئة للترخيص لشركات طيران محلية وخارجية.

ونقلت صحيفة “الاقتصادية” عن إبراهيم الروساء، المتحدث باسم الهيئة القول إن “السوق حاليا لا تحتاج إلى دخول شركات طيران جديدة، حيث إن الزيادة في دخول شركات جديدة يعني إغراق السوق الذي يؤدي بالتالي إلى خسارة اقتصادية غير مبررة لقطاع مهم وحيوي كقطاع الطيران”.

وأشار الروساء إلى أن الهيئة تعكف، كجزء من توجهها الاستراتيجي، على تطوير البنية التحتية القائمة في المطارات، إضافة إلى استحداث مطارات جديدة لتلبي متطلبات المسافرين في تقديم خدمة مميزة وزيادة الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات.

وأضاف: “من أبرز هذه المشاريع إنشاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجديد في جازان، ومشروع إنشاء مطار القنفذة الجديد، ومشروع تطوير مطار الباحة، كما توجد مشاريع أخرى للتطوير سيتم الإعلان عنها تباعا”.

كما أوضح أن أكثر من 75 في المئة من المسافرين عبر مطارات المملكة راضون عن الخدمات المقدمة والنظافة والجودة، حيث تصدرت القائمة مطار الدمام ومطار المدينة المنورة بـ97 في المئة من رضا المسافرين يليهما مطار الرياض بـ76 في المئة ثم جدة 60 في المئة.