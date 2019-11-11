بشار الأسد: سيكون بوسع أي شخص الترشح بانتخابات 2021

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن انتخابات الرئاسة في البلاد في عام 2021 ستكون

مفتوحة أمام أي شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.

أدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين قناة (آر.تي) التلفزيونية التي تمولها الدولة في روسيا. كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزا ساحقا، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية.

وقال الأسد “كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين”.