النفط ينزل أكثر من 1% بسبب مخاوف حرب التجارة

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين وسط مخاوف بشأن فرص إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين بينما ضغطت بواعث القلق إزاء تخمة معروض على السوق.

ونزل خام برنت 69 سنتا بما يعادل 1.1 بالمئة إلى 61.82 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع 1.9 بالمئة الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل جيد جدا لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان مناسبا لأمريكا.

وأدت الحرب التجارية الدائرة بين أكبر اقتصادين في العالم منذ 16 شهرا لتباطؤ النمو العالمي ودفعت المحللين لخفض توقعات الطلب العالمي على الخام مما أثار المخاوف من تخمة معروض في 2020.

وأظهرت بيانات مطلع الأسبوع تراجع أسعار المنتجين في الصين بأكبر نسبة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام في أكتوبر تشرين الأول في ظل ضعف قطاع الصناعات التحويلية نتيجة للنزاع التجاري وتراجع الطلب بما يبرز أثر الحرب التجارية.