الأسد: 100 ألف جندي قتلوا وأصيبوا خلال السنوات الماضية

كشف الرئيس السوري بشار الأسد، أن سنوات الاضطرابات الماضية شهدت مقتل وإصابة أكثر من 100 ألف جندي سوري.

وفي مقابلة مع قناة “روسيا اليوم” الناطقة باللغة الإنجليزية، بثتها اليوم الإثنين، ادعى الأسد وجود استقرار في سوريا قائلًا: “الاستقرار الذي تشاهدونه هو نتيجة تضحيات أكثر من 100 ألف جندي سوري استشهدوا أو جرحوا. خسرنا العديد من الأرواح، ناهيك عن الآلاف وربما عشرات آلاف من المدنيين أو الأبرياء الذين قتلوا”.

ونفى “الأسد”، أن يكون جيش النظام السوري قد تورط في قتل مدنيين في أي مرحلة، وقال: “هناك دائما ضحايا في أية حرب، لكن أن تتحدث عن جيش أو دولة تقتل المدنيين وتقتل شعبها، فهذا ليس واقعيا، لسبب بسيط، هو أن الحرب في سوريا كانت على كسب قلوب الناس؛ ولا تستطيع كسب قلوب الناس بقصفهم.