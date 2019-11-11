العراق.. القوات المسلحة: الغاز المستخدم ليس سامًا ويقتصر فقط على إسالة الدموع

نفت القوات المسلحة العراقية، استخدام أي غاز سام، مؤكدة أن الغاز المستخدم في فض التظاهرات اقتصر على إسالة الدموع وتلجأ إليه واشنطن ولندن.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إنه لم يتم استخدام أي قوة وغالبية القوى الأمنية في ثكناتها، لافتًا إلى أن الاعتقالات تجري فقط بأوامر قضائية.

وأضاف أنه تم اعتقال عدد من المتظاهرين الذين رشقوا الأمن بزجاجات حارقة ببغداد، فضلًا عن أن القوات شاهدت أعمال نهب وتخريب داخل ساحة الخلاني.

وأوضح أن 4 ضحايا مدنيين سقطوا في التظاهرات، وغالبية الإصابات طفيفة وغادرت المستشفيات، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني يعمل بشكل دائم على إسعاف الجرحى.

وأكد أن القوات المسلحة العراقية لن نسمح بإلحاق الأذى بأفراد حفظ النظام.