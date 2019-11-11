رسميًا.. المملكة تستضيف كأس السوبر الإسباني

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس هيئة الرياضة، إقامة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم في محافظة جدة، خلال الفترة من 8 إلى 12 يناير المقبل.

وكتب “الفيصل” في تغريدة على حسابه بمواقع التواصل الاحتماعي “تويتر”: “استمرارًا لمواصلة استضافة الأحداث العالمية الرياضية الكبرى.. يسعدني الإعلان عن إقامة السوبر الإسباني في السعودية بمشاركة 4 فرق (ريال مدريد – برشلونة – فالنسيا – أتلتيكو مدريد)”.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وقع عقدًا مع الاتحاد السعودي مدته ثلاثة مواسم لإقامة البطولة في المملكة.