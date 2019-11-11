الوحدة يثير “الاستغراب” بتغيير تاريخ تأسيسه

غيّرت إدارة نادي الوحدة تاريخ تأسيس ناديها من العام 1366هـ (1945م) الموثق لدى الجهات الرسمية ومن ضمنها الهيئة العامة للرياضة، وكذلك الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى تاريخ تأسيس جديد يوافق 1916م.

أثار تغيير نادي الوحدة لتاريخ تأسيسه واعتماد التاريخ الجديد لتأسيسه على الشعار الرسمي وجميع ما يخص استخداماته داخل النادي استغراب الجميع، كون اعتماد الشعارات وتغييرها أو الإضافة عليها لا بد وأن يتم بعد أخذ موافقة الهيئة العامة للرياضة.

ومن المعروف لدى الوسط الرياضي أن نادي الاتحاد وفقا لما لديه من وثائق تاريخية تحفظ له حق عمادته لأندية المملكة العربية السعودية بصفته النادي الذي تم تأسيسه أولاً في العام 1927م 1346.

تجدر الإشارة إلى أن الجهات المسؤولة عن الرياضة وعلى رأسها الهيئة العامة للرياضة لم تصدر أي بيان حيال ذلك حتى اللحظة.