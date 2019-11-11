شاهد.. المملكة ترصد عبور عطارد أمام الشمس

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إنه تم رصد ظاهرة عبور عطارد النادرة مباشرة أمام قرص الشمس بالتزامن مع الحد الأدنى لنشاط الشمس والاختفاء التام للبقع، في سماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الإثنين، 11 نوفمبر 2019 .

وأضاف في بيان صحفي، مساء اليوم، “بدأ العبور النادر عند الساعة 3:35 عصرا بتوقيت السعودية (12:35 بتوقيت غرينتش) وظهر عطارد كنقطة صغيرة سوداء مستديرة عبرت ببطء أمام وجه الشمس، وقد غطى عطارد جزء ضئيل من سطح الشمس”.

وأشار إلى أن ظاهرة العبور قديما استخدمت في تحديد المسافة بين الأرض والشمس ولكن في وقتنا الحاضر ومع تطور التقني أصبح يستخدم الرادار في تحديد المسافة بين الأرض والشمس بشكل أكثر دقة مقارنة باستخدام أرصاد العبور.

ولكن عبور عطارد يبقى مهما لأنه يقدم فرصة لإجراء قياسات لفهم أفضل حول “الأكسوسفير” وهو عبارة عن غلاف جوي رقيق جداً من الغازات يحيط بعطارد، وذلك بهدف معرفة مكوناته وكثافة غازاته وهذا ممكن أثناء ظاهرة العبور.

يذكر أن أول عبور لعطارد في القرن الحادي والعشرين حدث في 7 مايو 2003 ثم في 8 نوفمبر 2006 وتبعة في 9 مايو 2016 وسوف يتكرر من جديد بعد هذا العام 2019 في 13 نوفمبر 2032.