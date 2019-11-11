وساطة المالك ورئيس #النصر تنهي قضية #حمدالله مع موظفة المطار

انتهت أزمة لاعب نادي النصر عبدالرزاق حمد الله مع موظفة مطار الملك خالد الدولي، قبل قليل، بوساطة عضو نادي النصر سلمان المالك، ورئيس النادي د. صفوان السويكت.

ودارت جلسة نقاش بحضور غانم الدوسري عم الموظفة، وبحضور العضو ورئيس النادي، تم خلالها إنهاء الأزمة.

وانتقد شقيق الموظفة ما كتب ونشر بمواقع التواصل من أخبار غير صحيحة لم تحدث في القضية.

يذكر أن اللاعب قد اشتبك لفظيا مع موظفة أمن برتبة رقيب في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وفقا لما أوردته تقارير إعلامية.

وسائل إعلام أكدت أن الواقعة بدأت باشتباك عبد الرزاق حمدالله لفظيا مع الموظفة، بعد أن مرت زوجته تحت جهاز التفتيش الأمني ما استفز زوجها كون الزوجة حاملاً.