اندبندنت: وكلاء تركيا نفذوا إعدامات وتهجير ونهب ممتلكات الأكراد

منذ شهر مضى تدخلت تركيا في شمال سوريا بزعم القضاء على المقاتلين الأكراد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة، لكن سرعان ما انكشف الهدف من العملية سريعا بعد عمليات القتل التهجير والانتهاكات التي مارستها القوات التركية وقوات موالية لها ضد السكان الأكراد.

وفقا لصحيفة الاندبندنت البريطانية، أكثر من 200 ألف شخص نزحوا بسبب الهجوم الذي قادته تركيا، كما أكدت تقارير الأمم المتحدة أيضا.

تقول العائلات التي انتشرت في جميع أنحاء شرق سوريا إن وكلاء تركيا نفذوا عمليات إعدام بلا محاكمة وضربوا وخطفوا أو احتجزوا أقربائهم ونهبوا منازلهم وممتلكاتهم.

يقول اللاجئون إن النتيجة هي شكل من أشكال التطهير العرقي – وهي عملية يرون أنها مصممة جزئيًا لإبعاد السكان الأكراد والمتعاطفين معهم واستبدالهم بالموالين لتركيا.