“الوطني للتطوير المهني التعليمي” ينفذ المرحلة الثانية من مشروع “التربية الخاصة”

نفذ المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي المرحلة الثانية من البرامج التدريبية لمشروع تطوير التربية الخاصة⁩، وذلك من أجل تأهيل كوادر وطنية تقدم الخدمات التعليمية للأطفال المقيمين في مراكز الأورام والمستشفيات، بالتعاون ⁧مع ‫الإدارة العامة للتربية الخاصة وشركة تطوير القابضة والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض‬⁩.

وذكر مدير المشروع فهد الحصان، أن وزارة التعليم سعت جاهدة في ايصال التعليم للمواطنين والمقيمين والذين منعتهم ظروفهم الخاصة من التواجد داخل المدارس فالوزارة حريصة على إتاحة فرصة التعليم للجميع، ولذلك قدم المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي برنامجاً تدريبياً للمعلمين والمعلمات بهدف تطوير ممارساتهم التدريسية من أجل تقديم خدمة التعليم للأطفال داخل المستشفيات ومراكز الأورام ومن في حكمهم.

وأكد الحصان أن الجميع له حق في الحصول على تعليمه بناء على ظروفه الخاصة أما وكالة البرامج التعليمية متمثلة في سعادة وكيل الوزارة للبرامج التعليمية الدكتوره تهاني البيز تعمل على تلبية الحاجة للتعليم متغلبة على تلك الظروف التي تمنع الطلبة من الحضور داخل المدارس، ومن جانبه قدم الاستاذ فهد الحصان شكره لسعادة المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد بن عبدالرحمن الجهيمي على إتاحة فرصة تطوير الممارسات المهنية لمعلمي ومعلمات التربية الخاصة ومعلمي التعليم العام لتقديم الخدمات التعليمية بما يتناسب مع ظروف الطلبة المنومين في مراكز الأورام والمستشفيات تقديراً لظروفهم.