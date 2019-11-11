مجهول يهاجم أحد عروض وزوار حديقة الملك عبدالله في الملز #هجوم_حديقه_الملز

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، مقاطع فيديو توضح هجوم شخص على قاعة عرض بحديقة الملك عبد الله في الملز

وأظهر مقطع فيديو متداول فرقة استعراضية تؤدي عرضا فنيا بينما اقتحم شخص مجهول خشبة المسرح وهاجمهم أثناء عرضهم لفقرة فنية.

و أعلن متابعون استياءهم و غضبهم مما حدث مستنكرين أي هجوما على العروض الفنية و الترفيهية التي تقام في المملكة.

وأكد كثير من المتابعين و الناشطين أن مثل هذه الأفعال تعد من قبيل التطرف و عدم الفهم الصحيح .

وطالب كثيرون بأن يتم حماية العروض و القاعات الفنية المختلفة عن طريق انتشار الأمن وتخصيص قوات أمن لحمايتها ولتفتيش المرتادين لأماكن الترفيه لمنع أي متطرف يريد مهاجمتها

كما طالب بعض المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي بمكافحة الخطاب المتطرف ضد عروض الترفيه و الهيئة و سرعة معالجة هذه الأفكار و مناقشة مثل هذه الخطابات ومكافحتها.