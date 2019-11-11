شاهد .. الأحواز تنتفض ضد الملالي .. وجنازة شاعر تتحول لغضبة كبرى #الأحواز_تنتفض

انتفض الأحوازيون،اليوم، في عدة مدن ضد نظام الملالي في إيران، منددة بالإحتلال الإيراني الفارسي .

واشتعلت مظاهرات عارمة و احتجاجات و أحرق ثوار الأحواز علم الاحتلال الإيراني في مدينة كوت عبدالله الأحوازية.

واندلعت اشتباكات بين ثوار الأحواز وقوات الحرس الثوري الإرهابي.

و بعد نداءات لجان التنسيق ، مظاهرات حاشدة في حي الكورة بمدينة معشور.

و شارك الآلاف من سكان الأحواز في تشييع جثمان الشاعر الأحوازي حسن حيدري ، الذي اغتالته الإستخبارات الإيرانية أمس

وتجمع المشيعون في الساحة الرئيسية لمدينة كوت عبدالله بالأهواز، وذلك بعد أن منعتهم السلطات من المشاركة في دفن الشاعر، الذي سممته الحكومة الإيرانية، حسب نشطاء.

من جهتهم، اتهم ناشطون من الأهواز، الأجهزة الأمنية الحكومية باغتيال حيدري، عن طريق تسميمه عندما كان معتقلا لديها، حيث أطلق سراحه بكفالة قبل أشهر.

ويقول الناشطون، إن “ظاهرة الاغتيالات والتصفيات الجسدية للنخب الأهوازية ليست جديدة، ويتهمون الحكومة بتصفية الناشطين بشتى الوسائل منها التسميم، وحوادث السير المفتعلة، والغرق وأساليب أخرى”.

فيما أكدت مصادر مقربة من عائلة الشهيد الشاعر حسن الحيدري تؤكد ممارسة سلطات الاحتلال ضغوطا على عائلة الشهيد للقول بأن الوفاة كانت طبيعية.