اليوم_العالمي_للعزاب.. قل لصاحبك “العازب” كل عام وأنت بخير

يحتفل العالم في 11 نوفمبر بيوم العُزاب، الذي تم تحديده للأشخاص غير المتزوجين، أُختير للصلة بين العُزَّاب وللاسترخاء، وفرصة للعثور على الشريك المثالى، وأمل فى توديع عصر الوحدة والعزوبية فى وقت مبكر.

ولقد اختار العزاب، فى الصين كيوم عيد لهم بسبب تكرار الرقم الفردى “1” أربعة مرات على التوالى، والذى يدل على الوحدة الشديدة.

اليوم العالمي للعُزَّاب انطلق من الصين حيث وجدت شركة “علي بابا” الصينية أن مبيعات شهر نوفمبر، من كل سنة، منخفضة فاخترعت عيد العزاب “singles day” في يوم 11/11 عام 2009، لتحث كل شخص على أن يهدي نفسه شيئاً وأصبح بهذا أكبر يوم تسوق أونلاين في العالم بمبيعات تصل إلى مليارات الدولارات.

ورغم أن “يوم العزاب” هو فى الأصل احتفال خاص بالشباب الصينى، إلا أن هذا الاحتفال لم يقتصر على الصينيين، بل امتد لعدد كبير من دول العالم، بحيث يحتفل شباب كل دولة بهذا اليوم على طريقته الخاصة.