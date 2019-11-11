تقارير فرنسية: التصعيد الأمريكي العسكري مع إيران ليس مستحيلا

أفادت تقارير فرنسية بأن الاستفزاز الإيراني المستمر ضد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، والتجاوزات الإيرانية النووية تستلزم اتخاذ موقف صارم من قبل الولايات المتحدة تجاه طهران.

وذكر موقع أتلنتيكو” أنه “سيكون من الخطأ إهمال واشنطن تلك القوة المزعجة للحلفاء التقليديين للولايات المتحدة في المنطقة، ما قد يؤدي إلى استفزاز أكثر من اللازم، بالنسبة لهم” لافتاً إلى أن “التجاوزات الإيرانية تتطلب دخول الولايات المتحدة في حرب مع إيران”.

ورأى تقرير الموقع الفرنسي أنه “إذا كانت استراتيجية ترامب المحتملة بالتصعيد ضد إيران كانت محفوفة بالمخاطر في وقت سابق، فقد أصبحت ضرورية في الوقت الراهن”.

وأوضح أنه لن يكون أمامها سوى اختيار الخيار الأكثر عنفا، من خلال تأجيج التوتر بين البلدين البالغ من العمر 40 عاما.

واعتبر “أتلنتيكو” أن التصعيد الأمريكي العسكري مع إيران لن يكون أمراً مستحيلاً بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وحتى بالنسبة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر التقرير الذي نشره الموقع أنه لا يمكن لأحد أن يبدي أي تعاطف مع الإيرانيين، بعد تخلي طهران عن التزاماتها النووية، وخرقها الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، وإعلانها عدم تراجعها عن مواقفها العدائية في المنطقة.