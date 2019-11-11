النفط ينخفض تزامنا مع تقدم ضئيل في مفاوضات التجارة

تراجعت أسعار النفط الاثنين مع تعرضها لضغوط من تقدم ضئيل في مفاوضات التجارة

بين الولايات المتحدة والصين، لكن بيانات متفائلة بشأن مخزونات الخام في أمريكا أعطت السوق بعض الدعم.

وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 33 سنتا لتبلغ عند التسوية 62.18 دولار للبرميل بعد أن هبطت في وقت سابق من الجلسة إلى 61.57 دولار.

ونزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا لتسجل عند التسوية 56.86 دولار للبرميل.

ويشعر المستثمرون بقلق إزاء تداعيات الحرب التجارية المستمرة منذ 16 شهرا بين أكبر اقتصادين في العالم والتي أبطأت النمو الاقتصادي حول العالم ودفعت محللين إلى خفض توقعاتهم للطلب على النفط وهو ما يزيد القلق من تخمة في المعروض قد تنشأ في 2020.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن محادثات التجارة مع الصين تسير بشكل “جيد جدا”، لكن الولايات المتحدة لن تبرم اتفاقا مع بكين إلا إذا كان مناسبا لأمريكا.

ومما يبرز تأثير الحرب التجارية، أظهرت بيانات في مطلع الأسبوع أن أسعار المنتجين في الصين سجلت أكبر هبوط في أكثر من ثلاثة أعوام في أكتوبر.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين أن مبيعات السيارات في الصين هبطت للأسبوع السادس عشر على التوالي في كتوبر تشرين الأول.

وقلصت أسعار النفط خسائرها اليوم بعد بيانات أظهرت أن المخزونات في كاشينج، نقطة التسليم لخام القياس الأمريكي، هبطت حوالي 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من نوفمبر بعد زيادات على مدار خمسة أسابيع متتالية، وفقا

لبيانات حكومية.

ومن ناحية اخرى قال محللون إن المستثمرين قلقون من فائض في إمدادات الخام.

وزادت السعودية انتاجها النفطي في اكتوبر إلى 10.3 مليون برميل يوميا لكنها أبقت على إمداداتها إلى أسواق الخام دون المستوى المستهدف لها في أوبك، حسبما قال مصدر على دراية بعمليات النفط في المملكة لرويترز.