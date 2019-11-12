شاهد التفاصيل: #وظائف_شاغرة للجنسين في جامعة جازان #وظايف_شاغرة

أعلنت جامعة جازان عن طرح وظائف معيد في الجامعة (للمواطنين من الجنسين) فعلى الراغبين والراغبات في المنافسة على شغل هذه الوظائف الأكاديمية التقدم بالطلب علماً بأن فتح بوابة التقديم ستكون ابتداءً من يوم الأحد 1441/03/20هـ إلى يوم الخميس 1441/03/24هـ من خلال موقع الجامعة الإلكتروني (jazanu.edu.sa) .

ومن ضمن الشروط:

أولاً:

1. أن يـ/تـكون المتقدمـ/ـة سعودي/ـة الجنسية.

2. أن يـ/تـكون لائقة صحياً.

3. ألا يـ/تـكون المتقدمـ/ـة على رأس عمل حكومي، أو سبق فصله من وظيفة حكومية.

4. أن يـ/تـكون حاصل/ـة على شهادة البكالوريوس أو الماجستير (انتظام) من جهة معترف بها ولديه/ـها وثيقة التخرج الرسمية، والسجل الأكاديمي.

5. أن تـكون الشهادة معادلة من وزارة التعليم في حالة الحصول على المؤهل من خارج المملكة.

6. ألا يقل تقديره/ـا في مرحلة البكالوريوس والماجستير عن جيد جداً (إذا كان حاصلاً على الماجستير من جامعة تمنحها بتقدير) وبمعدل لا يقل عن (2.75 من 4) أو (3.75 من 5) أو (80 من 100) أو ما يعادلها.

7. ألا يـ/تـكون قد مضى على حصولهـ/ـا المتقدمـ/ـة على آخر درجة علمية أكثر من خمسة أعوام فلا يقبل من حصل عليها قبل عام 1435/ 1436هـ.

8. أن يكون تخصص المتقدمـ/ـة في الماجستير امتداداً لتخصص البكالوريوس (خاص لحملة الماجستير).

9. ألا يزيد عمره/ـا المتقدمـ/ـة عن 29 سنة لحملة البكالوريوس و35 سنة لحملة الماجستير فلا يقبل من ولد قبل تاريخ (20/03/1412هـ) لحملة البكالوريوس، ولا يقبل من ولد قبل (20/03/1406هـ) لحملة الماجستير.

10. إنهاء تدريب سنة الامتياز، والحصول على شهادتها للتخصصات التي تتطلب ذلك قبل أو وقت الإعلان.

11. يشترط للمتقدمين الملتحقين ببرنامج (ماجستير أو دكتوراه) أن يكون التخصص مدرجاً في الإعلان، وأن تنطبق عليه ضوابط الابتعاث المعمول بها في الجامعة.

12. الحصول على اختبار القدرات للجامعيين من المركز الوطني للقياس والحصول على شهادة مهارات اللغة الإنجليزية (IELTS أو مايعادلها) واجتياز اختبار رخصة الممارسة المهنية السعودية للتخصصات التي تطلب ذلك والحصول على شهادة التصنيف المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وإتمام سنة الامتياز .

13. ألا يكون قد مضى على اختبار القدرات الجامعيين واختبار اللغة الإنجليزية أكثر من ثلاث سنوات.

14. اجتياز الاختبارات العلمية، والمهنية، والمقابلات الشخصية، والمفاضلة الأكاديمية.

15. عند تعادل مرشحين فيرجح من لديه قبول خارجي من جامعة تقع ضمن ضوابط جامعة جازان.